Папа Римский призвал Украину и РФ к пасхальному перемирию

В канун Пасхи Папа Франциск попросил "сложить оружие".

Папа Римский Франциск сделал в канун Пасхи обращение к Украине и России, которые уже 46 день полномасштабно воюют. Он призвал страны заключить пасхальное перемирие в Украине. Об этом пишет Sky News.

В Вербное воскресенье Папа Римский провел богослужение, в конце которого призвал Украину и Россию "положить оружие". Он отметил, что перемирие приведет к переговорам о крепком мире. Однако Папа Франциск подчеркивает, что стоит начать перемирие не для перевооружения, а с целью достижения мира.

"Пускай начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров," – подчеркнул Папа Франциск.

Ранее мы писали, что в Мариуполе пограничник подорвал себя и радиостанцию, чтобы она не досталась россиянам. Оккупанты окружили офицера и ранили его, поэтому он решился на отчаянный шаг во имя Украины.