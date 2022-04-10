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Папа Римский призвал Украину и РФ к пасхальному перемирию

В канун Пасхи Папа Франциск попросил "сложить оружие".
Папа Римский призвал Украину и РФ к пасхальному перемирию
Папа Франциск призвал воюющие стороны к миру. / EPA / UPG

Папа Римский Франциск сделал в канун Пасхи обращение к Украине и России, которые уже 46 день полномасштабно воюют. Он призвал страны заключить пасхальное перемирие в Украине. Об этом пишет Sky News.

В Вербное воскресенье Папа Римский провел богослужение, в конце которого призвал Украину и Россию "положить оружие". Он отметил, что перемирие приведет к переговорам о крепком мире. Однако Папа Франциск подчеркивает, что стоит начать перемирие не для перевооружения, а с целью достижения мира. 

"Пускай начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров," – подчеркнул Папа Франциск.

Ранее мы писали, что в Мариуполе пограничник подорвал себя и радиостанцию, чтобы она не досталась россиянам. Оккупанты окружили офицера и ранили его, поэтому он решился на отчаянный шаг во имя Украины. 

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