Лукашенко и Путин встретятся 12 апреля - СМИ

На Дальнем Востоке два диктатора планируют обсуждать Украину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным 12 апреля, чтобы обсудить Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

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Два диктатора планируют отпраздновать День космонавтики на космодроме "Восточный", который находится на Дальнем Востоке в Амурской области. Как отмечают россСМИ, первоочередной целью встречи будет обсуждения строительства космодрома.

После встречи президенты дадут пресс-конференцию. Прокремлевские медиа подчеркивают, что журналисты обязательно спросят о ситуации в Украине.

"Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва," - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в РФ создали концентрационные лагеря для мариупольцев, которых принудительно вывезли на свою территорию. Людям не позволяют связаться с родными, выйти за территорию учреждения, а также планируют разослать по разным концам России.