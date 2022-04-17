Индия отменила покупку российских вертолетов Ми-17

Индия отказалась покупать у России 48 вертолетов Ми-17. Официальная причина – импортозамещение.

Индия отказалась от закупки у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5, сообщает India Today со ссылкой на источники в правительстве.

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По данным СМИ, решение не связано с войной в Украине, а было принято задолго до ее начала - в рамках поддержки национальной программы Make in India, принятой премьер-министром Нарендрой Моди.

"Было принято решение закрыть сделку. Военно-воздушные силы будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", — сообщил источник агентства ANI.

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Отметим, что Россия заключила контракт с Индией на поставку 80 вертолетов Ми-17 в июне 2011 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине еще 50 млн евро.

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