Индия отменила покупку российских вертолетов Ми-17
Индия отказалась от закупки у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5, сообщает India Today со ссылкой на источники в правительстве.
Читайте также: Санкции прекратили производство российских ЗРК: Рабочим предлагают воевать
По данным СМИ, решение не связано с войной в Украине, а было принято задолго до ее начала - в рамках поддержки национальной программы Make in India, принятой премьер-министром Нарендрой Моди.
"Было принято решение закрыть сделку. Военно-воздушные силы будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", — сообщил источник агентства ANI.
Читайте также: Украина получила первую партию новой военной помощи США - CNN
Отметим, что Россия заключила контракт с Индией на поставку 80 вертолетов Ми-17 в июне 2011 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине еще 50 млн евро.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.