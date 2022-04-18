Центробанк РФ анонсировал экономический кризис на лето

Резервы российской экономики на исходе, летом в экономике РФ начнутся "структурные преобразования"

Масштабный экономический кризис в России начнется уже этим летом. Такой прогноз в завуалированной форме дала глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.

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Так, говоря о будущем российской экономики, Набиуллина использовала формулировку "структурные преобразования" в контексте предстоящих экономических потрясений.

"Период, когда экономика может жить за счет резервов, конечен. И уже во втором и третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей", – заявила она.

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По словам главы российского Центробанка, изначально западные санкции ударили по финансовому сектору России, но в ближайшее время эффект от них перейдет и на реальный сектор экономики.

"Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт. Российским производителям потребуется искать новых партнеров, логистику или переходить на выпуск продукции предыдущих поколений", – заявила она.

Напомним, сегодня все страны ЕС закрыли порты для кораблей из РФ. В силу вступила директива, касающаяся судов, которые зарегистрированы под российским флагом.

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