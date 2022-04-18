В Москве анонсировали массовые увольнения: мэр предлагает общественные работы

Пока Песков, ссылаясь на Путина, говорит, что все по плану, в столице страны-агрессора назревает безработица.

Прокремлевское издание "РБК", ссылаясь на мэра Москвы Сергея Собянина, пишет о вероятность массовой безработице в городе. Всему "виной" - санкции.

Читайте также: Появились первые фото горящего крейсера "Москва"

В связи с приостановкой и уходом с российского рынка иностранных компаний в столице страны-агрессора могут потерять работу около 200 тысяч человек.

Московская власть и федеральный бюджет выделили на поддержку безработных 3,36 млрд руб. А также готовы предложить временную занятость на общественных работах - к примеру, в парках.

Читайте также: Песков заявил, если бы в Украине слушали Медведчука, не было бы "спецоперации" - россСМИ

Отметим, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского, что переговоры будут невозможны в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе. По его словам, "все по плану".

"Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме Восточный, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего," - заявил Песков.

Ранее мы писали, что Медведчук обратился к Зеленскому и Путину. Кум президента РФ попросил обменять его взамен на освобождение мирных жителей и украинских защитников из блокадного Мариуполя.