В Москве анонсировали массовые увольнения: мэр предлагает общественные работы
Прокремлевское издание "РБК", ссылаясь на мэра Москвы Сергея Собянина, пишет о вероятность массовой безработице в городе. Всему "виной" - санкции.
Читайте также: Появились первые фото горящего крейсера "Москва"В связи с приостановкой и уходом с российского рынка иностранных компаний в столице страны-агрессора могут потерять работу около 200 тысяч человек.
Московская власть и федеральный бюджет выделили на поддержку безработных 3,36 млрд руб. А также готовы предложить временную занятость на общественных работах - к примеру, в парках.
Читайте также: Песков заявил, если бы в Украине слушали Медведчука, не было бы "спецоперации" - россСМИОтметим, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского, что переговоры будут невозможны в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе. По его словам, "все по плану".
"Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме Восточный, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего," - заявил Песков.
Ранее мы писали, что Медведчук обратился к Зеленскому и Путину. Кум президента РФ попросил обменять его взамен на освобождение мирных жителей и украинских защитников из блокадного Мариуполя.