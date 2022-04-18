Песков пожаловался на мирный переговорный процесс с Украиной

Якобы Киев не показывает "особое постоянство", говорит спикер.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в очередной раз пожаловался на переговорный процесс с Украиной, прокомментировав войну. Его слова передают росСМИ.

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Так, Песков продолжил продвигать тезис Владимира Путина о том, что война идет якобы согласно плану, называя ее "специальной военной операцией".

На этом фоне эксперты из российской и украинской делегации продолжают контакты в рамках переговорного процесса.

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"Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", - утверждает Песков.

Напомним, ранее глава украинской делегации Давид Арахамия объяснил, что переговоры продолжаются, но некоторые политики, не имеющие к процессу никакого отношения, их неправильно интерпретируют.

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