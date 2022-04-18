Семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Аваева найдена убитой в Москве

По данным СМИ, мужчина застрелил свою жену и дочь, а потом самого себя.

Российское интернет-СМИ "База" сообщает о тройном убийстве на западе Москвы, которое явно не останется без внимания. В квартире были найдены три тела: мужчины, женщины и 13-летней девочки. Это семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева.

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Тела убитого семейства обнаружила их родственница у них дома на Университетском проспекте, которая не могла им дозвониться. По словам женщины, в квартире был беспорядок. Тела Владислава и жены Елены были в одной комнате, а их дочери Марии - в другой.

По предварительной информации следствия, 51-летний Аваев застрелил 47-летнюю жену и дочь из пистолета, после чего выстрелил в самого себя. Полиция пришла к такому выводу, так как оружие было в руках мужчины.

Причины произошедшего неизвестны.

Ранее мы писали, что кавказцы не хотят воевать в рядах российской армии. Боевики чувствуют, что их ни во что не ставят, а также видят огромные траты личного состава, отчего отговаривают "добровольцев" ехать на "не свою войну".