Семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Аваева найдена убитой в Москве
Российское интернет-СМИ "База" сообщает о тройном убийстве на западе Москвы, которое явно не останется без внимания. В квартире были найдены три тела: мужчины, женщины и 13-летней девочки. Это семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева.
Читайте также: В Москве анонсировали массовые увольнения: мэр предлагает общественные работыТела убитого семейства обнаружила их родственница у них дома на Университетском проспекте, которая не могла им дозвониться. По словам женщины, в квартире был беспорядок. Тела Владислава и жены Елены были в одной комнате, а их дочери Марии - в другой.
По предварительной информации следствия, 51-летний Аваев застрелил 47-летнюю жену и дочь из пистолета, после чего выстрелил в самого себя. Полиция пришла к такому выводу, так как оружие было в руках мужчины.
Причины произошедшего неизвестны.
Ранее мы писали, что кавказцы не хотят воевать в рядах российской армии. Боевики чувствуют, что их ни во что не ставят, а также видят огромные траты личного состава, отчего отговаривают "добровольцев" ехать на "не свою войну".