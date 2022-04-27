"ЛДНР" могут войти в состав РФ, Путин сменил куратора боевиков — росСМИ

Пост Дмитрия Козака занял другой чиновник из администрации российского президента.

Глава РФ Владимир Путин сменил куратора в Кремле по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Это может означать, что Москва хочет, чтобы незаконные "ЛДНР" вошли в состав России. Об этом со ссылкой на сразу пять информированных источников сообщают росСМИ.

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По имеющейся информации, пост Козака занял первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. Теперь за работу Кремля с террористами из так называемых "ЛНР" и "ДНР" будет отвечать не подведомственное Козаку ведомство по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике РФ.

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Источник российских изданий объясняет, что решение Путина о смене куратора боевиков может указывать, что Москва рассматривает сценарий, при котором захваченные территории Луганской и Донецкой областей могут незаконно "войти в состав" России.

Напомним, ранее Алексей Арестович допустил, что если Молдова попросит, то ВСУ освободят Приднестровье.

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