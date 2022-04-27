Страны-члены ОДКБ не поддерживают РФ в войне против Украины - разведка

Военно-политическая организация, куда входят РФ и страны-"друзья", держит нейтралитет в вопросе российского вторжения.

Страны-члены Организации договора коллективной безопасности не поддерживают Россию в войне против Украины. Несмотря на просьбы Кремля, дружественные страны противятся в вопросе миротворческих операций вне собственных террриторий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В военно-политическое объединение входят Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Россия и Таджикистан. Члены ОДКБ отказываются от проведения "миротворческих операций" на территории Украины, в том числе и на так званных "ЛДНР".

Однако они могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только в случае официального нападения Украины на их территорию.

В ГУР отмечают, что 15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что им не предлагали направить свои войска в Украину. Политик добавил, что на последнем заседании объединения не рассматривалось участие в войне на территории Украины. Все страны-члены ОДКБ, помимо РФ и РБ, сохраняют нейтралитет в вопросе войны России против Украины. Также они не признали аннексированный Крым российским и "независимость" псевдореспублик.

Ранее мы писали, что в Кремле не рассматривают обмен Медведчука на военнопленных в Мариуполе. "Кум Путина" и его супруга обращались в российскому диктатору с данным предложением, но никакой реакции не последовало в ответ.