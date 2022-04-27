МИД Британии призовет мир дать Украине самолеты, танки и тяжелое оружие

Глобальная система безопасности подвела страну, потому это нужно исправить, считают в ведомстве.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс собирается призвать союзников во всем мире дать Украине боевые самолеты, танки и тяжелое наступательное вооружение. Об этом сказано в пресс-релизе Форин-офис, передает CNN.

Читайте также: Разведка США спасла авиацию Украины 24 февраля – СМИ

Так, с соответствующим обращением Трасс выступит в четверг, 28 апреля, в Лондоне. В рамках программной внешнеполитической речи Трасс заявит, что необходимо удвоить поддержку ВСУ.

В это же время Financial Times отмечает, что министр будет говорить и о том, что система глобальной безопасности, которую разработали для того, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину. Потому стоит создать новый подход.

Читайте также: Джонсон ответил, может ли Путин нанести ядерный удар по Украине

"Скажем прямо: если Путин добьется успеха, для всей Европы это будет означать неисчислимые страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше не сможем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы в долгосрочной перспективе удвоить поддержку Украины", - говорится в заявлении Трасс, сообщает Sky News.

Кроме того, глава британского МИД объяснит, что в первую очередь это поставки ВСУ самолетов, танков и тяжелого оружия. И это не только передача техники из запасов, но и наращивание военного производства.

Напомним, ранее генерал США заявил, что если агрессия против Украины сойдет России с рук, то мировой порядок безопасности рухнет.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.