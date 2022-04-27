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Грузия принципиально не откроет второй фронт против РФ – премьер

Нежелание снова воевать с РФ власти Грузии назвали своей принципиальной позицией
 |  Автор: Юрий Кобзар
Грузия принципиально не откроет второй фронт против РФ – премьер
Иллюстративное фото / EPA

Власти Грузии не намерены открывать "второй фронт" против России, чтобы силовым путем вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Как пишет издание "Новости-Грузия", об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя слова Алексея Арестовича об историческом шансе для Тбилиси вернуть свои территории.

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"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.

По его словам, в 2008 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена".

"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война", - заявил Гарибашвили.

Напомним, в Молдове решили срочно укреплять армию. Страна осталась практически без военной защиты.

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