Байден выступит с новым заявлением по Украине

Речь Байдена о поддержке Украины будет освещать президентский журналистский пул.

Президент США Джо Байден сделает новое заявление по ситуации в Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома изданию The Hill.

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В издании отмечается, что Президент США "выступит с заявлением о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу в жестокой войне с Россией".

На прошлых выходных Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Высокопоставленные чиновники пообещали продолжить поддерживать Украину, а глава Пентагона заявил, что Вашингтон хочет видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не смогла повторить агрессию.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.