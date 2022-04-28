Войска РФ должны быть изгнаны из Крыма – Лондон

Глава МИД Британии признала, что война в Украине может длиться "до пяти лет или даже до десятилетия".

Украина должна освободить свои территории в Крыму и на Донбассе, а Запад поможет с оружием и санкциями против РФ. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

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Лиз Трасс призвала страны Запада помочь Украине полностью вывести российские войска с ее территории. Она также заявила, что, если президенту РФ удастся добиться захвата новых территорий, он может причинить "неисчислимые новые страдания по всей Европе".

"Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс.

Она подчеркнула, что войска РФ должны быть изгнаны в том числе из Крыма и донбасских "республик". Также она считает, что Украина должна получить все необходимое вооружение. Также, по ее словам, Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии, поскольку эти страны являются потенциальными целями для вторжения РФ.

При этом глава МИД Британии признала, что война в Украине может длиться "до пяти лет или даже до десятилетия", а Путин может применить оружие массового уничтожения в качестве отчаянной попытки выйти из тупика.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.