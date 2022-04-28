Демилитаризация России: В Белгороде снова взрывы, горел склад боеприпасов

Пока власти не могли понять, что произошло, местные жители опубликовали в Сети соответствующие видео.

Демилитаризация России, о которую прогнозировали в Офисе президента Украины, продолжается. В Белгороде снова были слышны взрывы, работали системы ПВО. По предварительным данным, горел склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Так, первыми очевидцами происходящего стали жители Белгорода. Они сняли все на видео и выложили в Сеть. В это же время местные политики долго устанавливали, что же произошло.

"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается… Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрывы", - жаловался Гладков.

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Позже он написал, что горит склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. И это еще "по предварительной информации". Затем чиновник, не отчитавшись, подтвердилась или была опровергнута информация о складе, заявил лишь о ликвидации "открытого горения".

Как бы то ни было, жители Белгорода выкладывали в Сеть видео и подробности взрывов задолго до того, как от них проснулся Гладков — в около 00:00. Люди утверждают, что работала система ПВО.

Напомним, ранее советник Офиса президента Украины и участник мирных переговоров с РФ Михаил Подоляк спрогнозировал, что "демилитаризация" в приграничных районах России продолжится. А интенсивность этой "демилитаризации" будет только сильно расти.

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