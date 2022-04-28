В Румынии в сторону Молдовы движется колонна военной техники – соцсети
Колонну из десятков единиц военной автотехники сняли очевидцы.
В сети появилось видео, на котором видно большую колонну военной техники. Его опубликовал Telegram-канал Гагаузская Республика.
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Утверждается, что данная колонна движется в сторону Молдовы. В ней, судя по видео, находятся БТРы, военные грузовики, бронированный медицинский автомобиль и другая военная техника.
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