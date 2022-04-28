Почта
 

В Румынии в сторону Молдовы движется колонна военной техники – соцсети

Колонну из десятков единиц военной автотехники сняли очевидцы.
В Румынии в сторону Молдовы движется колонна военной техники – соцсети
В Румынии в сторону Молдовы движется колонна военной техники / скриншот

В сети появилось видео, на котором видно большую колонну военной техники. Его опубликовал Telegram-канал Гагаузская Республика.

Читайте также: В России начали готовить бомбоубежища

Утверждается, что данная колонна движется в сторону Молдовы. В ней, судя по видео, находятся БТРы, военные грузовики, бронированный медицинский автомобиль и другая военная техника.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK