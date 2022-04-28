Польша предложила наказывать страны ЕС, покупающие газ за рубли

В ЕС нет единства по газовым санкциям против России

Страны Евросоюза, которые согласились платит за российский газ рублями, должны быть наказаны. Об этом заявила Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, пишет Reuters.

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"Сегодня не хватает полных санкций по газу, которые решили бы проблему с "Газпромом", проблему со следованием санкциям на 100%. Мы ожидаем этих санкций", - заявила министр.

По ее словам, главными противниками жестких газовых санкций против России в настоящее время являются Австрия, Германия и Венгрия.

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"Мы рассчитываем, что будут последствия для этих стран и что в результате они перестанут платить в рублях", - сказала Анна Москва.

Напомним, британский генерал заявил, что Запад должен приготовиться к войне с Россией. Путин уважает только силу, поэтому Запад должен укрепить свой военный потенциал.

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