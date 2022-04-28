Саакашвили в крайне тяжелом состоянии, ему грозит смерть – Денисова

Гражданин Украины и Грузии Михаил Саакашвили нуждается в лечении за рубежом, считает омбудсмен

Саакашвили после голодовки так и не оправился / EPA

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого сейчас судят на родине по серии эпизодов, находится в крайне тяжелом состоянии, ему требуется немедленное лечение за рубежом. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Ссылаясь на врача альтернативного медицинского консилиума, созданного при Народном защитнике Грузии, Отара Тоидзе, украинский омбудсмен выразила уверенность, что промедление с лечением может сделать Саакашвили инвалидом и даже привести к его смерти.

"Я неоднократно отмечала необходимость продолжения лечения Михеила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом. Призываю власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права", - заявила Денисова.

Напомним, на прошлой неделе Саакашвили стало плохо в зале суда. Экс-президент Грузии обвинил власти в плохом лечении.

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