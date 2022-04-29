Разведка: Успехи РФ ограничены, потери значительны

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

Успехи российских войск на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь. Об этом сообщает Минобороны Британии.

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В публикации отмечается, что битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением РФ для достижения заявленной цели - обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями. Минобороны Британии сообщили, что в данных областях бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке британской разведки.

Ранее Генсек ООН отреагировал на обстрел Киева во время его визита. Россия обстреляла украинскую столицу в то время, когда Антонио Гутерриш и Владимир Зеленский проводили встречу.