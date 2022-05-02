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Белорусам отключают интернет, чтоб те не делились данными о военных РФ

Уже месяц некоторые регионы Беларуси имели проблемы с доступом в интернет
Белорусам отключают интернет, чтоб те не делились данными о военных РФ
Ограничения наблюдаются с 1 апреля. Иллюстративное фото / EPA / UPG

С 1 апреля в Беларуси происходило полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи в интернет. Целый месяц такие ограничения были замечены в некоторых регионах страны. Об этом сегодня написали в ГУР МО Украины. 

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“Отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами. Таким образом, КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники”, - пояснили в ГУР.  

Как добавили в разведке, ограничения в доступе к интернету в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска говорят о том, что там может быть коридор движения военной техники. Об этом также есть информация и из других источников.  

Напомним, что в Минске заявили, что Литва будто бы тайно строит "ядерные" могильники на кордоне с Беларусью. Об этом 29 апреля заявил Анатолий Глаз, пресс-секретарь белорусского МИД.

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