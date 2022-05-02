Кремль готовится объявить мобилизацию 9 мая - разведка

Начальник ГУР отметил, что действия Росрезерва выдают планы Кремля.

Начальник Главного управления разведки Минобороны РФ Кирилл Буданов заявил, что Кремль готовится объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. Об этом силовик сообщил в интервью НВ.

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Буданов отметил, что по информации украинской разведки в РФ начали пересчитывать, что у них есть для будущих призывников.

"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это совершенно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации," - заявил начальник ГУР.

Также у Буданова спросили, действительно ли Путин планирует одержать победу на востоке Украины до 9 мая, "сакральной" даты россиян. На что разведчик ответил утвердительно, но подчеркнул, они не успеют этого никак.

"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают," - подытожил Кирилл Буданов.

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