Шольц отказывается ехать в Украину из-за Штайнмайера – СМИ

Глава немецкого правительства продолжает вести спорную политику в отношении Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишет издание Tagesschau.

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Отмечается, что канцлер Олаф Шольц несколько недель находился под потоком критики за пассивность в отношении войны в Украине. После длительных колебаний поставки тяжелого оружия, наконец, были одобрены на прошлой неделе.

Однако Шольц всё равно остается объектом критики. Теперь его попрекают тем, что в отличие от многих других западных лидеров он не побывал в Киеве и тем самым не высказал свою поддержку Украине.

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В интервью немецким журналистам Шольц признался, что не едет в Украину из-за скандала с президентом Германии Штайнмайером. В середине апреля его визит в Украину не состоялся из-за отказа украинской стороны согласовать эту поездку. Шольц назвал эту ситуацию "достаточно беспрецедентным событием" и заявил, что "это мешает делу", подразумевая свой потенциальный визит.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который и без того достаточно жестко критикует немецкие власти, подверг эти слова Шольца резкой критике.

"Играть в обиженную сосиску – звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад" - заявил он.

Напомним, Шольц назвал условие для снятия санкций с России. Российский президент Владимир Путин не продумал всю свою "операцию" в Украине до конца, отметил канцлер ФРГ.

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