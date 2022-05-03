ЕС продолжит отключать от SWIFT банки РФ

Следующий пакет санкций против России затронет банковский сектор

Шестой пакет санкций против России, который сейчас готовит Европейский союз, среди прочего будет предусматривать отключение еще нескольких банков РФ от системы межбанковских сообщений SWIFT. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль, пишет "Европейская правда".

Читайте также: Шольц отказывается ехать в Украину из-за Штайнмайера – СМИ

Боррель не назвал банки, которые попадут под санкции с новым пакетом. Ранее под отключение от SWIFT уже попали многие крупные российским финучреждения.

Также глава европейской дипломатии повторил ранее звучавшие обещания об уменьшении объемов закупки российских энергоносителей.

Читайте также: Запрет на нефть России. ЕС готов к решению

"На улицах Киева и Бучи за последние несколько недель можно увидеть гуманитарную катастрофу, разрушение страны, которую создает Россия", – сказал Боррель, аргументируя необходимость дальнейших санкций.

Напомним, названы сроки утверждения новых санкций против РФ. Планируется ограничить экспорт энергоносителей РФ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.