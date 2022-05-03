"Демилитаризация по-русски”: В Твери за ночь сгорело 38 грузовиков

В РФ продолжается череда пожаров.

За раз сгорело 38 авто. / t.me/voynareal

В России продолжается череда неподконтрольных пожаров. В этот раз загорелась парковка с грузовиками. Об этом сообщают россСМИ.

В 4:30 по московскому времени в МЧС РФ сообщили о возгорании парковки грузовых машин. Пожар произошел в Старой Константиновке Тверской области.

Около часа понадобилось, чтобы потушить пожар. В итоге 38 грузовиков пострадали от огня. Часть сгорела, а часть оказалась повреждена.

Результаты пожара в Твери. / t.me/voynareal

Результаты пожара в Твери. / t.me/voynareal

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