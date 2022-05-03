Почта
 

"Демилитаризация по-русски”: В Твери за ночь сгорело 38 грузовиков

В РФ продолжается череда пожаров.
"Демилитаризация по-русски”: В Твери за ночь сгорело 38 грузовиков
За раз сгорело 38 авто. / t.me/voynareal

В России продолжается череда неподконтрольных пожаров. В этот раз загорелась парковка с грузовиками. Об этом сообщают россСМИ.

В 4:30 по московскому времени в МЧС РФ сообщили о возгорании парковки грузовых машин. Пожар произошел в Старой Константиновке Тверской области. 

Около часа понадобилось, чтобы потушить пожар. В итоге 38 грузовиков пострадали от огня. Часть сгорела, а часть оказалась повреждена.

Результаты пожара в Твери. / t.me/voynareal
Результаты пожара в Твери. / t.me/voynareal

Результаты пожара в Твери. / t.me/voynareal
Результаты пожара в Твери. / t.me/voynareal

Ранее мы писали, что рашисты хотят присоединить захваченные территории юга Украины в аннексированному Крыму. Для оккупационной власти уже начали заказывать "атрибуты" в виде штампов и печаток.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK