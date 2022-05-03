"Демилитаризация по-русски”: В Твери за ночь сгорело 38 грузовиков
В РФ продолжается череда пожаров.
В России продолжается череда неподконтрольных пожаров. В этот раз загорелась парковка с грузовиками. Об этом сообщают россСМИ.
В 4:30 по московскому времени в МЧС РФ сообщили о возгорании парковки грузовых машин. Пожар произошел в Старой Константиновке Тверской области.
Около часа понадобилось, чтобы потушить пожар. В итоге 38 грузовиков пострадали от огня. Часть сгорела, а часть оказалась повреждена.
Ранее мы писали, что рашисты хотят присоединить захваченные территории юга Украины в аннексированному Крыму. Для оккупационной власти уже начали заказывать "атрибуты" в виде штампов и печаток.
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