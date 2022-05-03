Премьер Италии раскритиковал телеканал за интервью с Лавровым

Марио Драги назвал интервью "сеансом политической агитации".

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал итальянский телеканал Rete4 за эфир с Сергеем Лавровым. Об этом сообщает La Repubblica.

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Премьер-министр заявил, что программа позиционировалась как интервью, но в действительности это был сеанс политической агитации.

"Но стоит задать вопрос, а приемлемо ли приглашать кого-то на интервью и не реагировать одновременно на его высказывания? Это явно не достижение. То, что сказал Лавров, является ошибкой. Часть о Гитлере действительно неприлична. Телевидение свободно транслирует эти мысли. Говорили, что будет интервью, а на самом деле это был сеанс политической агитации", - подчеркнул Драги.

Также он отметил, что в Италии, в отличие от страны-оккупанта РФ, существует свобода прессы и слова, даже если "слова явно лживые и ложные". В свою очередь медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова. Представители медиаконцерна заявили, что Лавров - это "второй человек в России", а интервью с ним является "документом современной истории"

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