В Риге мальчик отдал на помощь Украине свою копилку с монетами

Это были все сбережения ребенка, теперь его пытаются отыскать местные власти.

В Риге мальчик на вид 5-6 лет отдал на помощь Украине свою копилку с монетами. Ее передали мэру Киева Виталию Кличко. Об этом рассказал вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс на своей странице в Facebook.

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Так, после такого жеста ребенка решили отыскать.

"Просьба откликнуться маленького мальчика, который пожертвовал копилку Украине! 22 апреля в супермаркете Alfa ребенок принес трогательный подарок. К сожалению, мы не успели спросить его имя. Прошу родителей откликнуться", – сказал Смилтенс.

Он уточнил, что хочет передать мальчику личную благодарность от мэра Киева Виталия Кличко.

Отметим, что политик вручил Кличко баночку с монетами 30 апреля, когда посещал столицу для передачи 11 автобусов.

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Бывший депутат Ольга Червакова на своей странице отметила, что ребенок передал копилку на помощь Украине во время сбора гуманитарной помощи украинцам. Это происходило в Риге на протяжении трех дней.

Как рассказали волонтеры, мальчику было на вид 5-6 лет. Он решил пожертвовать все свои сбережения.

"Я хочу, чтобы в Украине больше не погибали люди", – сказал он, передавая баночку с монетами волонтерам.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине рашисты полностью разрушили одну из лучших школ, построенную в 19 веке.

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