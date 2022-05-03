Еще одна страна ЕС отказалась от российского газа

У Балканского полуострова может быть свое месторождение в энергетическом переходе континента.

Греция стала еще одной страной Евросоюза, которая официально отказалась от российского газа. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис уже направил соответствующее сообщение, передает издание Kathimerini.

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Так, в Греции стартует строительство плавучей станции, предназначенной для хранения и регазификации сжиженного природного газа.

Как сказал Мицотакис, проект Александруполи является "новыми энергетическими воротами" и "маяком", посылающим двойной сигнал.

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"…вскоре мы сможем избавиться от газа из российских источников, а наши страны смогут взять на себя общую роль на новой энергетической карте", – говорит он.

Политик также отметил, что греческие СПГ могут покрывать греческий рынок и замещать большую часть газа из России.

Напомним, пока Россия только пытается пугать ЕС остановкой газовых поставок, от российского энергоресурса отказываются все больше стран. Например, перед Грецией от газа РФ отказалась Польша.

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