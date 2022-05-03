Даже Китай не стал оказывать военную помощь РФ – Пентагон

Американцы не видят, чтобы кто-то оказывал Кремлю прямую поддержку

Американские спецслужбы пока не располагают данными о том, что Россия получает какую-либо военную помощь от других стран. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Знаете, я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь третьей страны", — сказал он.

При этом Кирби отдельно подчеркнул, что поддержка России со стороны Китая тоже не зафиксирована.

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В то же время, по словам спикера, несмотря на уже понесенные в Украине потери, Россия всё еще располагает значительным количеством военных ресурсов.

"Я совершенно не предполагаю, что они не понесли потери. Они, безусловно, понесли. Но у них все еще есть часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения", — заявил спикер Пентагона.

Напомним, армия РФ потеряла с начала вторжения 24 200 личного состава. За сутки ВСУ пополнили статистику на 400 боевиков.

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