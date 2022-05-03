После скандала с Лавровым Израиль решил увеличить помощь Украине

Израильтяне до сих пор оставались достаточно сдержанными в своем отношении к российско-украинской войне

Израиль решил увеличить объёмы гуманитарной и военной помощи Украине. Как пишет местное издание Haaretz, решения приняли на фоне скандальных заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и нацистах.

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Деталей поставок не раскрывают. Указывается, что увеличение помощи станет "существенным шагом", но пока не ясно, о чем идет речь. Известно лишь то, что Израиль не будет поставлять наступательное оружие, системы ПВО или ударные системы, которые уже поставляют США.

Издание отмечает, что увеличение помощи Украине, по всей видимости, стало результатом ухудшения отношений между Израилем и Россией. Однако пока не ясно, сыграли ли в этом роль заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, прозвучавшие накануне и оскорбившие не только евреев, но и весь западный мир.

Напомним, вчера вспыхнул громкий скандал, когда Лавров назвал евреев "самыми жесткими антисемитами" и заявил, что Гитлер имел еврейское происхождение.

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