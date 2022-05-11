В ЕС исключили посредничество между Украиной и РФ

Садиться за стол переговоров нужно с позиции силы, и задача сейчас – поставить на эту позицию украинцев, отметил Жозеп Боррель.

ЕС не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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У Борреля спросили, может ли ЕС сыграть роль посредника в российско-украинских переговорах.

"Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", – ответил Боррель на вопрос.

Также он добавил, что "Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России". В качестве оптимального кандидата на эту роль он назвал Турцию.

"Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

При этом он добавил, что "садиться за стол переговоров нужно с позиции силы, и задача сейчас – поставить на эту позицию украинцев".

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.