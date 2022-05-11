В РФ заявили о задержании террориста-сторонника Правого сектора

ФСБ показала новое видео о задержании человека с наклейками Азова и Правого сектора

В российском Калининграде задержали "сторонника "Правого сектора", который готовил теракт на 9 мая. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ.

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"В Калининграде задержан сторонник "Правого сектора", планировавший в канун Дня Победы совершить теракт против солдат одной из российских воинских частей", - говорится в сообщении.

Также в ФСБ утверждают, что после совершения теракта мужчина планировал уехать воевать в Украину.

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Кроме того, ФСБ опубликовала видео с задержанием несостоявшегося террориста. В квартире у него нашли пакет "с чем-то похожим на самодельное взрывное устройство", а также наклейки "Правого сектора" и "Азова".

Напомним, в оккупированном поселке под Харьковом активизировались украинские подпольщики. ФСБ РФ ищет украинских патриотов, но безрезультатно.

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