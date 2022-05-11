Венгрия готова поддержать эмбарго на нефть РФ, но есть условие – МИД

Мнение по ряду вопросов страна кардинально поменяла после визита главы Еврокомиссии.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. Однако есть условия, необходимые для этого, которые были озвучены Евросоюзу. Об этом Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

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Так, министр иностранных дел утверждает, мол отказ от нефти из РФ нанесет экономике Венгрии огромный ущерб, а также разрушит ее энергобезопасность. В пример он приводит прогноз на рост цен на мазут после ввода эмбарго. Мол они могут подскочить на 50-60%, что вызовет рост цен на продукты.

Сийярто просит Евросоюз дать решение, в том числе экономическую помощь для компенсаций и восстановления.

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"Мы ждем предложений не только по реконструкции наших НПЗ на сотни миллионов долларов, не только по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и на будущее экономики", – говорит он.

Глава МИД отмечает, что эмбарго на российскую нефть будет требовать модернизации систем энергоснабжения Венгрии, что обойдется в несколько миллиардов евро.

Отметим, в Венгрии поменяли мнение об эмбарго после визита в страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Сразу после него посол даже заявил, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины как в Евросоюз, так и в НАТО.

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