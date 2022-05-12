Германия может пережить зиму уже без газа из РФ - министр

Если немцы поднатужатся, им вполне реально отказаться от газа из России

Германия способна пережить следующую зиму уже без российского газа. Это станет возможным, если заблаговременно будут заполнены хранилища и введены в строй плавучие танкеры для сжиженного газа. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Wirtschaftswoche.

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"Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети и если мы будем серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы вполне пережить зиму", - сказал он.

По словам Хабека, снижение уровня потребления является “альфой и омегой”, если речь идет о газе.

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“Если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах 10%, то это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Помогать должны все. Усиление экономии - серьезный инструмент против Путина", - сказал он.

Напомним, Siemens прекращает бизнес в России. Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования в РФ.

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