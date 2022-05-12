Премьер Польши сравнил Путина с Гитлером и Сталиным: "Он более опасен"

Также он назвал идею "русского мира" эквивалентом нацизма и коммунизма.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил главу РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным. Политик считает Путина более опасным, так как у него есть ядерное оружие и интернет для фейков. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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Моравецкий говорит, что Россия "заразила" информационное пространство, распространяя миллионы фейковых новостей. По этой причине миру необходима "депутинизация".

Политик также сравнивает идеологию "русского мира" с идеологиями нацизма и коммунизма.

"Путинская идеология "русского мира" – это эквивалент коммунизма и нацизма 20 века. Это идеология, с помощью которой Россия оправдывает вымышленные права и привилегии для своей страны. Ее необходимо искоренить", – подчеркнул премьер.

Моравецкий вместе с этим высказала о словах Путина, сделанных 9 мая на параде, мол россияне сейчас "борются с нацизмом".

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Премьер объясняет, что диктатор пытается развивать миф о том, что якобы Россия победила нацизм, при этом не упоминает о десятилетиях репрессий и бесчинств, проводимых СССР после войны в странах восточной Европы.

"Путин – не Гитлер, и не Сталин. К сожалению, он более опасен. Если Европа не остановит его, Путин направит российские войска дальше в Европу. Нам решать, где мы его остановим", – подытожил политик.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании призвал Путина смириться с проигрышем Украине.

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