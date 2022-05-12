Путина будут оперировать, в Кремле уже готовят двойников – СМИ

Дата операции еще не назначена, но известно время – между 1:00 и 2:00.

В РФ заканчивают подготовку информационного пространства на время, пока Владимир Путин будет отсутствовать. Его ждет операция. Подробности говорится в в сообщении Telegram-канала GeneralSVR(reserv) со ссылкой на осведомленные источники.

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Указывается Кремль подготовил короткие выступления Путина, записал заранее якобы его участие на совещаниях, реакцию на события, подписание указов, одобрение или порицание возможных событий.

Организаторы, организовывавшие "прикрытие" диктатора, считают, что заготовок хватит минимум на 10 дней.

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"Несмотря на то, что врачи прогнозируют восстановление до состояния, когда можно будет показать полутруп публике, от двух до пяти дней, организаторы решили перестраховаться", – отмечается в публикации.

Утверждается, что если появится необходимость, то вместо Путина публике покажут одного из его двойников.

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Дата операции главы РФ пока неизвестна, мол в целях безопасности она варьируется. Но известно время – между 01:00 и 02:00. Врачи же настаивают на скорейшей операции. Медики, пишут авторы, все российские, все они прошли тщательную проверку.

Напомним, ранее в России произошел взрыв в воинской части. Есть жертвы.

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