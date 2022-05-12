МИД РФ пригрозило Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО - россСМИ

Президент и премьер-министр Финляндии заявили о готовности подать заявку на вступление в НАТО. Россияне увидели в этом угрозу.

Финляндия и Швеция решили стать членами НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня стало известно, что премьер-министр и президент Финляндии заявили о готовности отправить заявку на вступление в Альянс. Министерство иностранных дел РФ пригрозило странам. Об этом сообщает прокремлевское медиа "РИА Новости".

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По мнению МИД страны-агрессора, заявление финского руководства - "радикальное изменение внешнеполитического курса". Поэтому Россия "будет реагировать по ситуации". Также в ведомстве заявили, что будут принимать шаги для устранения угроз.

"Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО," - угрожают в министерстве.

Ранее мы писали, что украинские добровольцы показали, как отомстили за убитых побратимов. После сброшенных противопехотных боеприпасов есть раненые и убитые среди личного состава ВС РФ.