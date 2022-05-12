Мир не примет Путина, даже если он покается - Джонсон

Британский премьер считает, что нормализовать отношения с Путиным уже не удастся никогда

Нормализация отношений между российским президентом Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами едва ли возможна, даже если он покается за содеянное.Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью LBC Radio.

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Так, в ходе беседы журналист поинтересовался у Джонсона, будут ли приветствовать Путина на международной арене, если он раскается.

"Покаяние будет очень тяжелым для Владимира Путина сейчас... я считаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы можем нормализовать отношения с Путиным сейчас", - заявил Джонсон.

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В этом контексте британский премьер напомнил о том, как мир отреагировал на захвата Крыма в 2014 году - официальное осуждение и формальные санкции, но сохранение отношений.

"И Путин в основном использовал это как способ провернуть нож в Украине. Поэтому если бы украинцы сейчас заключили какое-либо соглашение с Путиным, риск был бы в том, что он сделал бы точно то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ - нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это знает" - резюмировал Джонсон.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что реакция Запада на аннексию Крыма была ужасной ошибкой. Запад проигнорировал захват Крыма, и это в итоге привело к новой масштабной войне.

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