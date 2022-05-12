Россияне прозвали Путина "старым маразматиком" из-за речи на 9 мая – аудио

Оккупанты не понимают как Вторая мировая война связана Суворовым и отдельно с войной в Украине.

В шоке от речи Владимира Путина на 9 мая был не только весь мир, но и сами россияне. Несмотря на пропаганду, они замечают ряд несоответствий и называют своего диктатора "старым маразматиком". Соответствующий разговор был перехвачен и опубликован Главным управлением разведки.

Читайте также: Министр обороны Британии призвал Путина смириться с проигрышем Украине

"Перехват разговора оккупанта со своей подругой продемонстрировано, как именно относятся россияне к прошедшему параду. Военнослужащий не может понять логики проведения торжеств", – сказано в сообщении разведчиков.

Так, оккупант спрашивает у женщины о новостях и происходящем. Она отвечает, мол новостей нет, только слышала, якобы после парада захватчиков будут заменять другие военные.

"…и вот у девочек, сегодня прям у многих мужья либо вернулись, приехали уже, либо собираются уже возвращаться все, короче очень многие уже все, засобирались домой. И замена, я так понимаю, к 24-25му очень много едет", – говорит она.

В ответ оккупант возмущается, что из-за коронавируса парад на 9 мая отменяли, а вот из-за войны этого не произошло.

Читайте также: РФ не готова к затяжной войне, для новобранцев нет амуниции – СБУ

Подруга отвечает:

"Сегодня, Путин на параде бл*ть победы, почтил память погибших в Одессе в 2014 году, он адекватный вообще, нет? Как бы другой немножечко. Базарил там, что-то про Суворова, еще про кого-то. Какое это отношение имеет к Великой Отечественной войне?"

Затем женщина снова жалуется, что не понимает связи Донбасса, Одессы с Мономахом, Суворовым и Второй мировой войной, а также слов Путина о том, якобы россияне "борются с фашистами на своей территории", заявляя, что ее после парада "весь день трясло".

"Ну что ты хочешь, старый маразматик уже… Давай сейчас СССР, бл* какого х*я там Литва, Латвия нах*й, Эстония бл*, не в составе России, давайте их еще отвоюем", – отвечает военный.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор, согласно которому бунт в российской армии достигает массовости. Кремль уже начал отправлять "карателей" для своих же.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.