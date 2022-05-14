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Шольц назвал условие для визита в Киев

Немецкий канцлер заверил, что в любом случае поддерживает Украину
 |  Автор: Юрий Кобзар
Шольц назвал условие для визита в Киев
Олаф Шольц - канцлер Германии / EPA / UPG

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Киев тогда, когда будут конкретные темы для обсуждения на месте. Об этом он заявил в интервью для издания T-online.

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Так, Шольц поприветствовал телефонный разговор, который в начале мая состоялся между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франомк-Вальтером Штайнмайером. Кроме того, канцлер напомнил, что в Киеве уже побывали глава Бундестага (немецкого парламента) Бербель Бас и министр иностранных дел Анналена Бербок.

На вопрос о том, когда же он сам приедет в Украину, Шольц заявил, что для этого должна быть конкретная необходимость.

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"Политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего тогда, когда есть конкретные вещи, которые необходимо обсудить на месте. Наша поддержка Украины остается сильной в любом случае", - заявил канцлер.

Напомним, в начале мая Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Штайнмайером и пригласил его посетить Киев.

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