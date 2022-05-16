В РФ принуждают возвращать компенсацию, полученную за легкие ранения - СБУ

Оккупанты друг другу советуют не тратить государственные выплаты.

В России требуют возвращать денежную компенсацию, если ранение оказалось легким. Об этом стало известно из перехваченного разговора российского боевика с матерью, который оказался в распоряжении СБУ.

Читайте также: В Киевской области нашли еще одно тело убитого оккупантами

Оккупант рассказал, как его знакомого ранили "чуть-чуть осколком" 25 марта. Увезли в госпиталь, а после выплатили 3 миллиона рублей.

"А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти три миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое," - сообщил боевик.

Также солдат советует передать другому "трехсотому", чтобы не тратил пока деньги, полученные за ранение в Украине.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум," - отметил россиянин.

В СБУ отметили, что по такой логике, единственной мотивацией в ВС РФ остаются только выплаты за смерть.

Ранее мы писали, что мэр Николаева заявил, что питьевой воды не будет еще минимум два месяца. Стоит отметить, что в результате попадания вражеского снаряда в критическую инфраструктуру, с апреля в городе нет централизованной подачи воды.