Германия готовит САУ, зенитки и гранатометы к отправке в Украину

Сейчас украинские солдаты проходят курс обучения работе с немецким оружием

Оружие, которое Германия ранее обещала Украине, уже готовится к отправке. Речь идет о самоходных гаубицах, системах ПВО и других вооружениях. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ.

Читайте также: Украина не получит огромные долги из-за ленд-лиза - США

"Поставки продолжаются. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitz 2000, руководить которыми сейчас учат украинских солдат, об отправке танков Gepard (зенитные установки - ред.), о поставке базук и другой военной техники", – заявил он.

В Минобороны Германии отметили, что сейчас украинские солдаты учатся обращаться с немецкой техникой, в особенности с гаубицами. Как ожидается, курс обучения должен занять около 40 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия скупает оружие СССР для Украины по всему миру. Россияне тоже ищут такое оружие, что указывает на огромные потери РФ в войне.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.