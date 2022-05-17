Женщина во второй раз в истории назначена премьером Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьер-министром. Об этом он сообщил в своем Twitter.
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Ранее Макрон принял отставку прежнего премьер-министра Жана Кастекса, занимавшего пост с 2020 года. Вместе с ним ушло и все правительство Франции.
"Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он страстно и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами", – написал Макрон в Twitter.
Отставка премьер-министра и правительства - это формальность во Франции, которая происходит после президентских выборов.
Элизабет Борн 61 год, она стала второй в истории Франции женщиной на посту главы правительства. До нее премьером-женщиной была только Эдит Крессон в 1991-1992 годах.
Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.