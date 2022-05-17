Страны ЕС заставят подготовиться к прекращению поставок газа РФ – СМИ

Соответствующий документ могут принять уже завтра, 18 мая.

Еврокомиссия собирается заставить страны Евросоюза подготовиться к прекращению поставок российского газа. Они будут должны активизировать подготовку к такому сценарию. Будут рассмотрены чрезвычайные меры, например ограничение цены на газ. Подробности сообщает издание Euractiv, которое получило доступ к проекту документа.

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Как сообщает СМИ, в апреле Россия прекратила газовые поставки в Болгарию и Польшу. Из-за этого Еврокомиссия обратиться к членам ЕС с просьбой подготовиться к полномасштабному прекращению поставок.

Речь идет о наборе мер, которые окажутся целесообразными при внезапном крупномасштабном или полном прекращении поставок российского газа, что приведет к высоким ценам на "голубое топливо".

Например, одной из мер Еврокомиссии является вмешательство в газовый рынок, когда власти регулируют максимальную цену на газ, поставляемый потребителям и компаниям.

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Ограничение стоимости газа сразу не облегчит жизнь потребителям и не предотвратит давление на экономику, передает издание, а потому это вызывает споры внутри Еврокомиссии. Как написал представитель ЕС в тексте предложения, переданного на внутреннее рассмотрение в отделы Комиссии, негативным последствием будет потеря цены как информации о спросе на газ.

Кроме того, предельная цена приведет к снижению закачки в хранилища, считает чиновник.

Различные эксперты вместе с этим предостерегают от ограничения цен, якобы это может отпугнуть компании от заполнения хранилищ и приведет к их истощению.

Напомним, ранее Венгрия назвала сумму, за которую готова поддержать эмбарго на нефть из РФ.

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