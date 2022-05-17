В Госдуме хотят запретить обмен бойцов “Азова”

В Москве уже готовятся нарушить договоренности по обмену защитников Мариуполя

В Государственной Думе России хотят запретить выдачу Украине защитников "Азовстали" в рамках ранее запланированного обмена военнопленными. С такой инициативой выступил депутат Анатолий Вассерман, пишут российские СМИ.

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Сообщается, что Вассерман потребовал запретить выдачу по обмену бойцов полка “Азов”, а также других военнослужащих с "нацистскими" татуировками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу же обратился к парламентскому комитету по вопросам обороны с просьбой подготовить протокольное поручение о запрете такого обмена.

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"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил Володин.

Напомним, ранее по договоренности на высшем уровне защитники Мариуполя вышли с “Азовстали” и сдались оккупантам, чтобы в дальнейшем быть обменянными на пленных российских солдат.

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