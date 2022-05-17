В Госдуме хотят запретить обмен бойцов “Азова”
В Государственной Думе России хотят запретить выдачу Украине защитников "Азовстали" в рамках ранее запланированного обмена военнопленными. С такой инициативой выступил депутат Анатолий Вассерман, пишут российские СМИ.
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Сообщается, что Вассерман потребовал запретить выдачу по обмену бойцов полка “Азов”, а также других военнослужащих с "нацистскими" татуировками.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу же обратился к парламентскому комитету по вопросам обороны с просьбой подготовить протокольное поручение о запрете такого обмена.
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"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил Володин.
Напомним, ранее по договоренности на высшем уровне защитники Мариуполя вышли с “Азовстали” и сдались оккупантам, чтобы в дальнейшем быть обменянными на пленных российских солдат.
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