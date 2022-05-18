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В ISW сообщили, почему Кремль согласился на эвакуацию из "Азовстали"

Россия хочет объявить Мариуполь своей территорией
В ISW сообщили, почему Кремль согласился на эвакуацию из "Азовстали"
Эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе / EPA / UPG

РФ хочет ускорить объявление Мариуполя полностью своей территорией. Именно поэтому Кремль мог согласиться на эвакуацию украинских военных из "Азовстали". Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что, как сообщает украинская разведка, с 18 по 21 мая на оккупированных территориях Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ готовит пресс-тур для иностранных СМИ. И, вероятно, РФ спешила к этому пресс-туру провести эвакуацию защитников из "Азовстали".

Также эксперты считают, что Россия могла согласиться на такую сделку для отвлечения критики от не совсем удачных попыток переправы через реку Северский Донец и медленных темпов наступления на Донбассе.

В ISW предположили, что Москва может отказаться от обмена украинских военных, вывезенных из Мариуполя. Поэтому в Госдуме России уже предложили принять закон, который запретит обмен пленными на воинов "Азовстали", которых они намерены обвинить в военных преступлениях.

Аналитики считают, что власти РФ могут не принять инициативы Госдумы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной.

Ранее в институте сообщали, что Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации.

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