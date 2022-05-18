В ISW сообщили, почему Кремль согласился на эвакуацию из "Азовстали"

Россия хочет объявить Мариуполь своей территорией

РФ хочет ускорить объявление Мариуполя полностью своей территорией. Именно поэтому Кремль мог согласиться на эвакуацию украинских военных из "Азовстали". Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что, как сообщает украинская разведка, с 18 по 21 мая на оккупированных территориях Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ готовит пресс-тур для иностранных СМИ. И, вероятно, РФ спешила к этому пресс-туру провести эвакуацию защитников из "Азовстали".

Также эксперты считают, что Россия могла согласиться на такую сделку для отвлечения критики от не совсем удачных попыток переправы через реку Северский Донец и медленных темпов наступления на Донбассе.

В ISW предположили, что Москва может отказаться от обмена украинских военных, вывезенных из Мариуполя. Поэтому в Госдуме России уже предложили принять закон, который запретит обмен пленными на воинов "Азовстали", которых они намерены обвинить в военных преступлениях.

Аналитики считают, что власти РФ могут не принять инициативы Госдумы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной.

Ранее в институте сообщали, что Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации.

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