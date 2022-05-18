В Беларуси будут казнить за “неудавшиеся” теракты

Теперь в Беларуси вас могут казнить, если просто посчитают, что вы задумали теракт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении уголовных наказаний, предусматривающий смертную казнь даже за "покушение на терроризм". Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

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Отмечается, что закон позволяет приговаривать к смертной казни не только за удавшийся теракт, но также за "покушение на акт терроризма". Данный закон должен вступить в силу уже 29 мая.

Белорусские правозащитники уже выступили с публичным обращением, в котором заявили о недопустимости применения смертной казни. Кроме того, они опасаются, что такие законодательные изменения могут быть использованы для политических репрессий.

Напомним, Лукашенко предложил отрезать страны ОДКБ от Интернета. Сегодня в Москве Путин собрал своих последних союзников, чтобы обсудить повестку дня.

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