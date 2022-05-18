Почта
 

В Беларуси будут казнить за “неудавшиеся” теракты

Теперь в Беларуси вас могут казнить, если просто посчитают, что вы задумали теракт
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Беларуси будут казнить за “неудавшиеся” теракты
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении уголовных наказаний, предусматривающий смертную казнь даже за "покушение на терроризм". Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Читайте также: Беларусь начала создавать тероборону, как в Украине

Отмечается, что закон позволяет приговаривать к смертной казни не только за удавшийся теракт, но также за "покушение на акт терроризма". Данный закон должен вступить в силу уже 29 мая.

Белорусские правозащитники уже выступили с публичным обращением, в котором заявили о недопустимости применения смертной казни. Кроме того, они опасаются, что такие законодательные изменения могут быть использованы для политических репрессий.

Напомним, Лукашенко предложил отрезать страны ОДКБ от Интернета. Сегодня в Москве Путин собрал своих последних союзников, чтобы обсудить повестку дня.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK