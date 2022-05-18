План Маршалла для Украины могут оплатить замороженными деньгами РФ – Трасс

На встрече G7 государства обсуждали восстановление страны, говорит она.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что реализацию плана Маршалла для Украины могут оплатить, используя замороженные деньги России. Этот вопрос уже рассматривается. Слова дипломата передает Reuters.

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Так, Трасс говорит, что для восстановления Украины необходимо создать новый план Маршалла.

"…и фактически мы только что обсуждали это на встрече G7, которую я провела с моими коллегами со всего мира", – подчеркивает она.

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По словам главы британского МИД, рассматриваются варианты и шаги, которые можно предпринять для того, чтобы использовать российские активы для оплаты восстановления Украины по новому плану Маршалла.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на возможную передачу Украине российских активов.

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