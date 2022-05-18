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План Маршалла для Украины могут оплатить замороженными деньгами РФ – Трасс

На встрече G7 государства обсуждали восстановление страны, говорит она.
План Маршалла для Украины могут оплатить замороженными деньгами РФ – Трасс
Лиз Трасс / EPA / UPG

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что реализацию плана Маршалла для Украины могут оплатить, используя замороженные деньги России. Этот вопрос уже рассматривается. Слова дипломата передает Reuters.

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Так, Трасс говорит, что для восстановления Украины необходимо создать новый план Маршалла.

"…и фактически мы только что обсуждали это на встрече G7, которую я провела с моими коллегами со всего мира", – подчеркивает она.

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По словам главы британского МИД, рассматриваются варианты и шаги, которые можно предпринять для того, чтобы использовать российские активы для оплаты восстановления Украины по новому плану Маршалла.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на возможную передачу Украине российских активов.

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