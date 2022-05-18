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В Кремле заявили, что ЗАЭС будет теперь "работать на Россию"

Вице-премьер РФ анонсировал введение рубля на всех оккупированных территориях.
В Кремле заявили, что ЗАЭС будет теперь "работать на Россию"
Хуснуллин официально заявил о краже украинской АЭС. / УНИАН

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил, чтобы Украина покупала энергию у собственной Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали российские боевики. Об этом пишет "Униан".

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Кремлевский представитель заявил, что ЗАЭС теперь якобы будет работать на Россию. Поставки энергии в Украину - "только за плату".

Также боевик заявил, что захватническая армия введет рубли на всех оккупированных территориях Украины. По словам чиновника, в Запорожской области якобы в мае местные получат зарплаты и пенсии в рублях, а постепенно полностью хотят вытеснить гривны. 

Ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на подачу заявки в НАТО Финляндии. Представитель МИД Захарова заявила, что будет "сюрприз", и что решение будет за военными. 

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