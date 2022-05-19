Путин атакует беднейших: Бербок назвала еще одно оружие России

Москва виновна в разжигании глобального кризиса, говорит она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что кроме ракет и бомб Россия использует еще одно смертоносное оружие – это голод во всем мире. Владимир Путин решил ударить по беднейшим. Слова дипломата прозвучали на встрече глав МИД G7 в Нью-Йорке, передает ZDF.

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Так, во время выступления Бербок сказала, что Россия виновна в разжигании глобального кризиса. Российское полномасштабное вторжение в Украину принесло страдание миллионам мирных граждан и нанесло большой ущерб далеко за пределами страны.

"Заблокировав украинские порты, разрушив элеваторы, дороги и железные дороги, и особенно фермерские поля, Россия начала зерновую войну, которая разжигает глобальный продовольственный кризис", – говорит министр.

Из-за действий Путина во всем мире выросли цены на пшеницу, кукурузу и кулинарное масло.

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"Президент Путин бьет по тем детям, женщинам и мужчинам, которые уже страдают от засухи, климатического кризиса и экономических последствий пандемии. Россия использует голод как оружие, чтобы требовать верности", – подчеркивает Бербок.

Глава немецкого МИД вместе с этим указывает, что россияне воюют не только танками, ракетами и бомбами, но и голодом.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция и ООН организуют гумкоридоры для украинских судов с зерном.

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