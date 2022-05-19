США не дают Украине свои РСЗО из-за страха перед РФ - Politico

Белый дом опасается, что передачу этого оружия Кремль расценит как повод для резкой эскалации войны

США медлят с передачей Украине дальнобойных систем залпового огня из-за опасений, что РФ расценит это как чрезмерную эскалацию. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Отмечается, что США без особой огласки уже обеспечили передачу Украине советских РСЗО, которые имелись на вооружении стран-партнеров. Однако Киев хочет более точные и мощные американские системы, настаивая на их критической необходимости.

По данным издания, Белый дом опасается, что Россия расценит это как умышленную эскалацию, поскольку американские РСЗО значительно превосходят советские модели. В частности США опасаются, что это спровоцирует РФ на применение оружия массового поражения.

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Кроме того, американцы исходят еще и из экономических соображений: на те деньги, что выделены из американского бюджета, можно поставить гораздо больше гаубиц M777, чем РСЗО.

Напомним, в США готовятся передать в Украину очередную партию вооружения, включая 155-мм гаубицы M777. Соответствующие фото обнародованы в ночь на четверг, 19 мая, на странице американского Минобороны в Facebook.

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