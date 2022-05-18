Чехия получила 15 “Леопардов” взамен передаваемых Украине танков

Германия дает Чехии новые танки, а Чехия передает Украине свои запасы советских времен

Германия передаст Чехии 15 современных танков Leopard 2, чтобы та в свою очередь передала Украине свои танки советского производства. Об этом пишет испанское издание Еlmundo.

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Как заявили в Министерстве обороны Германии, поставка осуществляется в рамках программы “кругового обмена”. Она предусматривает поставки нового немецкого оружия странам-партнерам, чтобы те в свою очередь отдавали Украине свое советское оружие для отражения российской агрессии.

При этом утверждается, что поставку оплатит сама Германия, она же обеспечит обучение чехов использованию танков Leopard 2.

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“Этот обмен — еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи поставляют (Украине - ред.) тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры (в оснащении чешской армии - ред.) мы затыкаем танками “Леопард”, — заявила министр обороны Германии Кристин Ламберт.

При этом не уточняется, является ли нынешняя поставка “Леопардов” платой за ранее поставленные Украине Т-72, или подразумевается, что теперь чехи отправят украинцам еще партию советских машин.

Напомним, в апреле Чехия передала Украине некоторое количество старых советских танков, после чего заявила, что новые поставки будут возможны, если партнеры передадут чехам новые танки взамен передаваемых Украине.

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